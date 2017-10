Pick-up roubada em RO é recuperada na Bolívia e quatro são detidos

Durante a manhã desta quinta-feira dia 12, no município de Porto velho, capital do estado de Rondônia, um casal foi abordado por quatro homens quando saía de um condomínio e anunciaram um assalto.

A intenção seria roubar o veículo pick-up, Toyota/Hilux, placas NDY 3826. O casal foi amarrado e ficaram sob vigilância dos criminosos até o veículo saísse do estado vizinho, rumo ao Acre, para em seguida passar para o lado boliviano, onde teriam comparsas esperando.

Para a sorte dos proprietários e azar dos bandidos, o veículo teria um rastreador via satélite, onde mostrou o local exato às autoridades dos dois países. Numa operação conjunta entre as forças das duas cidades, as informações foram passadas à Polícia Nacional Boliviana.

Sob o comando do coronel Gutierrez, o cerco foi realizado numa casa onde estava o veículo. Quatro pessoas foram rendidas, sendo que havia um casal de brasileiros que teriam trago a pick-up e dois bolivianos não identificados.

O casal de brasileiros foram identificados; Claudio Rogers Colaço Glitiz (36) e Satila Shelda Melo Nogueira (40). Tanto o veículo quanto os brasileiros, foram entregues as autoridades policiais brasileiras (PM e Polícia Civil), na Ponte da Amizade que liga o Brasil à Bolívia pelas cidades Epitaciolândia e Cobija.

O veículo será entregue aos proprietários tão logo cheguem na fronteira e a dupla será ouvida pelas autoridades de Rondônia, uma vez que serão entregues ao estado vizinho, onde o crime aconteceu.

Tanto o comandante do 10º Batalhão da PM no Alto Acre, Major Fredson e o comandante da Polícia Nacional Boliviana em Pando, coronel Gutierrez, destacaram a importância do trabalho conjunto entre as instituições no combate ao crime.

Veja vídeo com Almir Andrade.