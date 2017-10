Pastor batista lança livro sobre casamento na Biblioteca Pública

O pastor batista Ednaldo Santos lança, dia 3 de novembro, no auditório da Biblioteca Pública, centro de Rio Branco, às 19hs, o livro “Código de honra no casamento”. Uma das maiores autoridades eclesiásticas no Acre quando o assunto é relacionamento a dois, Ednaldo é um ex-cadete da Força Aérea Brasileira que traça um paralelo entre o código de ética da aviação e o casamento, num ensaio atrativo à leitura. Ele e a esposa, Val, formam o casal que mais ministração proferem no Estado para noivos e marido e mulher.

