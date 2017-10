‘A Morte Te Dá Parabéns’, ‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’ e ‘As Aventuras do Capitão Cueca’ estreiam em Rio Branco

‘Blaze Runner 2049’, ‘Kingsman: O Círculo Dourado’, ‘My Little Pony: O Filme’ e ‘Pica Pau: O Filme’ seguem em cartaz

Três filmes estreiam nas salas do Cine Araújo, em Rio Branco, nesta quinta-feira (12). ‘As Aventuras do Capitão Cueca’, ‘A Morte Te Dá Parabéns’ e ‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’ são os novos longas disponibilizados ao público da capital acreana.

Já ‘Blaze Runner 2049’, ‘Kingsman: O Círculo Dourado’, ‘My Little Pony: O Filme’ e ‘Pica Pau: O Filme’ seguem em cartaz.

Em ‘As Aventuras do Capitão Cueca’, Jorge e Haroldo são amigos inseparáveis e escrevem juntos histórias em quadrinhos do Capitão Cueca, super-herói inventado por eles . Ambos adoram fazer pegadinhas, especialmente com o rabugento diretor Krupp.

Quando são ameaçados de serem separados de turma, Jorge usa um anel hipnótico contra o diretor, que faz com que ele obedeça a todas as suas ordens. É quando a dupla tem a ideia de transformá-lo no próprio Capitão Cueca.

Filme A Morte Te Dá Parabéns (Foto: Divulgação)

Misturando terror e comédia, o filme ‘A Morte Te Dá Parabéns’ conta a história de Tree, uma jovem que está presa num círculo vicioso, revivendo o mesmo dia várias vezes – o dia do seu aniversário e o dia da sua morte. Para se libertar deste destino trágico, ela vai precisar investigar seu próprio assassinato e encontrar uma solução para o problema que não parece ter fim.

Na comédia ‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’, Bernardo (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel Pimentel) são estudantes e enfrentam as clássicas tarefas de cumprir as obrigações escolares, tirar boas notas, ter bom comportamento e cumprir as regras da escola. Frustrados, Pedro acaba encontrando um diário de como provocar o caos na escola sem ser pego, o que leva os dois amigos a seguirem as dicas do caderno.

O Cine Araújo está localizado no Via Verde Shopping, na Estrada da Floresta, 2.320, no bairro Floresta.

Cena de ‘Como se tornar o pior aluno da escola’ (Foto: Reprodução)

Confira a programação completa:

A Morte Te Dá Parabéns

Dublado – 15h30, 17h30, 19h30, 21h30

Legendado – 19h00, 21h;

Como se Tornar o Pior Aluno da Escola

Nacional – 14h45, 17h, 19h15, 21h30;

As Aventuras do Capitão Cueca

13h45, 15h, 15h30, 16h45, 17h15, 19h.

Blade Runner 2049

Dublado – 20h45;

Legendado – 20h30;

Pica-Pau – O Filme

Dublado – 14h, 15h45, 17h, 17h30, 18h45 e 19h15;

My Little Pony: O Filme

Dublado – 15h;

Kingsman: O Círculo Dourado

Dublado – 21h;

Lego Ninjago – O Filme

Dublado – 13h30.