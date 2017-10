Menor é suspeito de envolvimento no caso de adolescente achado morto em matagal em Rio Branco, diz delegado

Delegado diz que caso foi encaminhado à Depca e aguardam pedido de internação do menor. José da Silva Lima, de 16 anos, foi achado morto em 29 de agosto no bairro São Francisco.

Um menor está entre os três suspeitos de envolvimento na morte de José da Silva Lima, de 16 anos, conforme informou o delegado Rêmulo Diniz, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), nesta quinta-feira (12).

O adolescente desapareceu no dia 20 de agosto e foi achado morto, no dia 29 do mesmo mês, em uma cova rasa em um matagal no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Diniz relatou ainda que a polícia já sabe quem foram os autores do crime e também a motivação, mas que não pode passar maiores detalhes devido ao envolvimento de um menor de idade. Dos três suspeitos, um teria sido o mandante e forneceu a arma, os outros enterraram o corpo do adolescente.

“Eu interroguei o menor, mas a gente não pode fazer o pedido de internação, pois isso é competência da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O caso já foi encaminhado para lá e estamos aguardando. No entanto, o caso já está esclarecido, mas a motivação não foi a briga na quadra”, destacou.

A irmã de Lima, Wanessa Araújo, de 27 anos, disse que está fazendo uma investigação por conta própria e que recebeu ligações de pessoas que passaram informações sobre a morte do irmão. Ela afirma ainda que vai procurar o Ministério Público do Acre (MP-AC) para pedir um maior aprofundamento das investigações no caso.

Wanessa diz que possui endereços e até fotos para anexar no material investigativo e que procurou várias pessoas para obter informações. “Tenho algumas informações, mas nesse momento ainda não posso falar. No entanto, o que obtive foge do que a polícia falou. Vou procurar o MP-AC e então divulgar novas informações”, afirma.

Entenda o caso

Amigos de Lima disseram que no dia do desaparecimento ele foi até a quadra, jogou algumas partidas e chegou a falar com o avô. No dia 23 de agosto, uma equipe do Corpo de Bombeiros, acompanhada da família de Lima, fez buscas no matagal, próximo ao igarapé São Francisco, local onde os objetos pessoais dele foram achados.

No dia seguinte, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na ocasião, o delegado Rêmulo Diniz disse que o encaminhamento se deu por causa de indícios que o adolescente tivesse sofrido algum tipo de violência.