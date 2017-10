Inscrições para o Prêmio Jovem Cientista do Acre são prorrogadas até o dia 23

O Prêmio será realizado no dia 27 de outubro, durante a Feira Estadual de Ciência e Tecnologia – Expociência 2017

As inscrições para a primeira edição do Prêmio Jovem Cientista do Acre foram prorrogadas até o dia 23 próximo. Podem participar estudantes e professores das escolas de educação básica públicas e privadas. Os interessados conferir edital e preencher o cadastro de participação no site www.sect.ac.gov.br.

A iniciativa foi lançada durante a mostra Viver Ciência, e é resultado de parceria entre as secretarias de Estado de Ciência e Tecnologia (Sect) e de Educação e Esporte (SEE), Assessoria Especial da Juventude (Assejuv) e Fundação de Amparo à Pesquisa no Acre (Fapac).

O Prêmio será realizado no dia 27 de outubro, durante a Feira Estadual de Ciência e Tecnologia – Expociência 2017, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Ao todo, 20 trabalhos técnico-científicos em oito áreas do conhecimento serão selecionados.

“A ideia é que os trabalhos sejam voltados para a temática da Semana de Ciência e Tecnologia, que é ‘A Matemática está em Tudo’. Os finalistas receberão certificados e a premiação serão placas para o primeiro e segundo lugar”, explica a secretária de Ciência e Tecnologia, Renata Souza.

De acordo com o gestor da Assejuv, Weverton Matias, a oportunidade dá aos jovens um espaço de promoção do conhecimento. “Vamos posicionar nossos jovens como protagonistas da inovação”, afirma.