Goleadas marcam abertura do Campeonato Acreano Sub-13

Uma maratona repleta de gols marcou a abertura do Campeonato Acreano de Futebol Sub-13, nesta quinta-feira (12), em Rio Branco. Ao todo, foram 18 gols, em oito jogos. A disputa teve início às 8h, no José de Melo e terminou quase às 21h, no estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão. No primeiro duelo, o Rio Branco não tomou conhecimento do Joia de Castro e massacrou o rival por 9 a 0. O Independência conseguiu derrubar o Recriança por 2 a 1 e fechando os confrontos no José de Melo, o Plenitude goleou a equipe da Escolinha do Paulão por 7 a 0.

Cinco jogos foram disputados no Florestão. O Galvez venceu o Atlético-AC por 4 a 3. Logo após, Porto compareceu com apenas seis jogadores e foi desclassificado por WO, e o Estrelinha garantiu os três pontos. Em seguida, o São Francisco venceu o Esporte e Lazer por 1 a 0. À noite, o Vasco-AC estreou com vitória de 2 a 0 sobre o Bangu e fechando a rodada, após duelo acirrado, Sest/Senat e Leãozinho do IBF empataram em 1 a 1.

Galvez derruba Atlético-AC, na abertura do Acreano Sub-13 (Foto: Manoel Façanha/arquivo pessoal)

A próxima rodada ocorre neste domingo (15). Às 8h, Atlético-AC e Plenitude abrem a disputa no José de Melo. Em seguida, Independência encara o Rio Branco e fechando, Joia de Cristo busca recuperação contra o Recriança. À tarde, a partir das 15h, entram em campo, no Florestão, Galvez e Escolinha do Paulão. No segundo jogo, o Estrelinha joga com o São Francisco. Vasco-AC e Leãzinho, e Bangu e Sest/Senat fazem os últimos confrontos da noite.

As 15 equipes estão divididas em quatro grupos. Rio Branco-AC (atual campeão), Joia de Cristo, Recriança e Independência, no A, Plenitude, Escolinha do Paulão, Galvez e Atlético-AC, no B, Estrelinha, São Francisco e Esporte, Saúde e Lazer, na chave C e Vasco-AC, Bangu, Sest/Senat e Leãozinho da IBF, na D.

Os jogos serão realizados no estádio Florestão e no CT José de Melo até o dia 29. A primeira fase deve ser disputada nos dias 12, 15 e 18 de outubro. As quartas de final estão previstas para o dia 22, as semifinais para o dia 25 e a grande final para o dia 29. O atual campeão da categoria é o Rio Branco.

Jogos do Acreano Sub-13 são disputados no José de Melo e no Florestão (Foto: Manoel Façanha/arquivo pessoal)

Confira o regulamento

Os times se enfrentam dentro do próprio grupo na primeira fase e os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final, quando os jogos passam a ser eliminatórios.

Na primeira fase não haverá empate. Caso um jogo termine com placar em igualdade, haverá decisão por pênaltis para definir o time vitorioso, que soma três pontos na classificação. A vitória nos pênaltis, no entanto, não entra como vitória em caso de necessidade de utilização do número de vitórias como critério de desempate para definir a classificação final.

Nas quartas de final, os primeiros colocados dos grupos A, B, C e D enfrentam os segundos dos grupos B, A, D e C para que sejam conhecidos os semifinalistas.