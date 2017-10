Fotógrafo acreano fará expedição à Serra do Divisor

A Expedição Fotográfica para Serra do Divisor não será simplesmente uma viagem fotográfica, e sim, uma oportunidade única de pensar fotografia 24 horas por dia, durante 05 dias, em um lugar mágico e especial sob o comando, ideias e dicas do renomado e premiado fotografo acreano Marcos Vicentti.

Será uma experiência única: visitar e ao mesmo tempo fotografar um lugar quase inexplorado, com flora e fauna ricas na Serra do Divisor, extremo oeste do Acre, único local do Estado, onde há serra, cachoeiras, corredeiras e canyons. Vamos explorar fotograficamente todos esses cenários pouco conhecidos dos acreanos.

Conosco vão profissionais com realidades e demandas distintas, trocando experiências durante toda a viagem. Realidades tão diferentes que somadas, agregarão muito valor à expedição.

SOBRE MARCOS VICENTTI

O premiado fotógrafo Marcos Vicentti, com mais de 20 anos de experiência, se dedica à fotojornalismo, às paisagens outdoor e á fotos mais planejadas, pensadas e executadas aproveitando o que de melhor a luz natural pode oferecer. O domínio da luz artificial (flash) – onde a velocidade de execução e envio são cruciais e o uso adequado de equipamentos e o improviso, também são temas dos cursos ministrados por ele.

Marcos já organizou e liderou expedição Andina de Fotografia 2015, Rio Acre, Parque Nacional da Serra do Divisor. Organizou o primeiro Cityr Tour para vale do Juruá 2014, participou da Expedição Soure Pará 2014.

INFORMAÇÕES

Data 25 a 30 de janeiro de 2018

Local: Cruzeiro do Sul- AC

Vagas: 12

Incluído: Hospedagem na Serra, transporte fluvial, alimentação, guias e seguranças. Traslado Fluvial

6 dias de saídas fotográficas com dicas e supervisão de Marcos Vicentti.

Observações:

Não estão incluídas despesas com passagem aérea nem despesas com alimentação em Cruzeiro do Sul

Os participantes poderão optar por outras datas de chegada e partida, porém serão responsáveis pelo seu traslado para ida e volta.

VALOR DO PACOTE POR PESSOA

ITINERÁRIO DETALHADO

1º dia – 25 de janeiro 2018: Início da expedição navegando pelos rios Japim e Moa, onde teremos oportunidade de observar a fauna e flora e fazer vários clicks. Chegada ao pé da Serra pela tarde.

2º dia – 26 de janeiro: Saída para Cachoeira Formosa. Caminhada de cerca de cinco horas. Neste local vamos fazer várias fotos com orientação do Fotografo Marcos Vicentti.

3º dia – 27 de janeiro: Retorno para Pousada – Descanso.

4º dia – 28 de janeiro: Partiremos ao nascer do sol para uma aventura e exploração das Cachoeiras do Ar-condicionado, Pirapora, Estátua, Amor, Perdenal e caminhada no igarapé do Amor e Buraco da Central.

5º dia – 29 de janeiro: Mirante da Serra da Serra do Divisor

6º dia – 30 de janeiro: Saída ás 5 horas do amanhã para Cruzeiro do Sul.

Mais informações: [email protected]

Marcos Vicentti – WhatsApp 68 9999-10076