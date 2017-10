FATAL: Grave colisão na BR-364 entre carro e carreta mata mulher e deixa homem ferido

O grave acidente envolvendo uma carreta bitrem e um automóvel de passeio que deixou uma vítima fatal aconteceu na noite desta quarta-feira (11) na BR-364, em frente à Marina Salsalito, aproximadamente 40 quilômetros da capital, em Candeias do Jamari. Claudomira Lunguinho da Silva (45) morreu na hora e Levi Lunguinho (54) foi encaminhado ao hospital.

De acordo com informações obtidas no local, o casal transitava em um carro modelo Picasso, sentido Ariquemes, quando o motorista, Levi, teria realizado uma ultrapassagem mal sucedida e acabou colidindo frontalmente com a carreta que vinha em direção oposta. Devido ao forte impacto, o automóvel ficou destruído e a mulher morreu instantaneamente.

O homem foi levado consciente ao hospital João Paulo II. O condutor da bitrem saiu ileso. A Polícia Rodoviária Federal, Perícia Técnica e rabecão estiveram presentes e ao término dos trabalhos de praxe, o corpo foi removido ao IML.