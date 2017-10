Em menos de 12 horas agentes penitenciários capturaram fugitivo

Na madrugada desta sexta-feira, 13, o reeducando Antonio dos Santos Galvão, empreendeu fuga da unidade prisional Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul. O apenado estava com problemas de saúde e estava na ala de enfermagem do presídio.

O fato ocorreu por volta de uma hora da manhã, pois o detento fez um buraco na sala da enfermaria e fugiu da unidade, mas os agentes rapidamente fizeram um plano de captura e ao raiar do sol eles lograram êxito e prenderam o fugitivo.

“O detento foi alcançado nas proximidades da unidade prisional, pois graças a agilidade dos agentes penitenciários, o fugitivo não pode ir mais longe”, declarou o diretor da unidade, Klinger Magalhães.

Magalhães ressalta ainda que o mesmo foi conduzido a delegacia da cidade e responderar por mais um crime.