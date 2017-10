Dia Estadual do Auditor entra pro calendário do Acre; data comemorativa será todo dia 21 de setembro

O calendário oficial do Acre acaba de agregar mais uma data comemorativa com a sanção a Lei Nº 3.292, que institui o Dia Estadual do Auditor. A data comemorativa será todo dia 21 de setembro no Estado.

SOBRE A DATA: A data foi escolhida em razão de comemoração ao dia de “São Mateus”, que segundo registro bíblico era cobrador e arrecadador de tributos. O exercício da sua profissão exigia rígidos controles, os quais se refletiam na formulação de documentário contábil, entre outras atribuições.