Conheça a vidente que adivinha o futuro lendo a bunda das pessoas

Sabia que existem pessoas que adivinham o futuro somente olhando para as suas nádegas? A jornalista Antía Castedo, da Revista Soho, se colocou à disposição da única “rumpóloga”, como se chamam as profissionais da área, no Reino Unido e contou sua experiência em reportagem.

Ela conta que foi a primeira vez que olharam para a bunda dela com olhar tão clínico. Tirou as calças e ficou de costas para Sandra Amos, a vidente, que estava sentada em uma cadeira.

“Todos levamos o futuro escrito em nosso traseiro” é o que opina Sandra. E não só isso, já que as nádegas são uma espécie e enciclopédia de nossas vidas. A nádega esquerda expressa o passado, enquanto que o futuro está escondido ali mesmo, entre o músculo, a carne e as celulites da nádega direita.

Fonte: Catraca.Livre