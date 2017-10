Com tantos assassinatos no Acre internauta diz que Tião Viana está é certo ao manter segurança reforçada

Um internauta escreveu nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 13, depois da contagem de ao menos quatro cadáveres caídos no chão do Acre nas últimas 24hs, que o governador Tião Viana (PT) “está é certo em manter 90 policiais em sua segurança e da família”. Mais na frente o crítico é irônico ao afirmar que o governador segue o ditado segundo o qual “farinha pouca meu pirão primeiro”.

Tião Viana, que rejeitou essa semana a gravação de uma entrevista ao Blog do Evandro Cordeiro, supostamente pelo fato de este não ser atrelado a nenhuma corrente política, muito menos a dele, tem o maior aparato de segurança ao seu redor e ao redor da família, dentre os últimos governadores. Seriam 50 policiais para guardá-lo, 40 a menos citado pelo exagerado internauta, mas não menos imoral. Enquanto isso as famílias desamparadas pela segurança vão realizando seus funerais. Vale rerssaltar, ainda, que Viana quer eleger seu sucessor, o petista Marcus Alexandre, com um vice justamente ligado à segurança, o secretário Emylson Farias (PDT).