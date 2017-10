Com serviços de saúde e cidadania, 26ª edição do projeto Mulher Cidadã quer atender mil pessoas em Manoel Urbano

A 26ª edição do Projeto Mulher Cidadã quer atender ao menos mil pessoas no município de Manoel Urbano, interior do Acre, com serviços na área de saúde, cidadania, economia, segurança pública e justiça. O atendimento ocorre nesta sexta-feira (13) a partir das 14h, e também no sábado (14), a partir de 8h, na Escola Estadual Nazira Anute de Lima.