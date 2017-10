Boate Lennon quase incendeia em Cobija e proprietário fica ferido

No início da tarde desta sexta-feira (13), o Clube Lennon a mais antiga boate da cidade de Cobija, capital do estado de Pando/Bolívia, quase foi atingido por fogo na parte de trás. Do lado do clube tem um terreno baldio que também é do proprietário do Clube,

Foi uma grande movimentação de populares e o corpo de bombeiros da Bolívia para apagar as chamas antes de alcançar o clube que foram apagadas, graças ao trabalho dos combatentes. Uma espécie de casa utilizada para guardar coisas foi consumida pelo fogo.

O proprietário Loren, que é irmão do ex-governador Leopoldo Fernandes, preso desde 2008 pelo governo de Evo Morales e mora ao lado, estava ajudando tirar os equipamentos de som para não queimar, foi quando uma das caixas caiu sobre sua perna lhe machucando, sendo socorrido e levado levado para o Hospital de Cobija onde recebeu atendimento médico.

Por pouco, o Clube mais famoso de Cobija foi consumido pelo fogo. Às autoridades bolivianas estão tentando descobrir quem pós fogo no terreno que fica ao lado do Clube.

Loren não corre risco de morte. Mais informações a qualquer momento.