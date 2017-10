BEBIDA ALCÓOLICA RO: Jovem morre ao cair de penhasco de 100 metros de altura

O Jovem foi identificado como Leonardo Soares da Silva, 18 anos, que mora na rua 37, bairro jardim das Esmeraldas, rapidamente o resgate do corpo de bombeiros compareceu no local, informações obtidas que o jovem estava com amigos em uma pedra que fica localizada no alto da serra, quando escorregou vindo a despencar do alto onde faleceu instantaneamente. O corpo foi conduzido para o necrotério do Hospital regional.

Na manhã desta quinta-feira, o jovem Leonardo Soares, de 18 anos, morreu ao cair no paredão da Serra Parecis, no Município de Guajará-Mirim. O penhasco tem uma altura de aproximadamente 100 metros. Ele estava no local ingerindo bebida alcóolica com um irmão e amigos.

A Polícia Militar e os Bombeiros foram acionados por um policial federal que se encontrava na área fazendo turismo. Para fazer o resgate, foi necessário entrar na mata fechada – uma equipe foi por terra e outra de rapel, escalando a pedra. O rapaz estava pendurado em uma árvore. O resgate demorou cerca de duas horas

O irmão da vítima, Alison Soares, de 21 anos, que também estava no local, afirmou que era comum os dois irem à Serra Parecis para olhar a paisagem e “esfriar” a cabeça.

O corpo foi levado para o necrotério da cidade.