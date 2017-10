“Vou sempre brigar pela família”, diz Alan Rick, pastor e repórter

O deputado federal Alan Rick Miranda (DEM) é um bastião na luta pela família em Brasília, nesses tempos em que a esquerda e a TV Globo tentam mostrar indiferença entre sexo. Ele é da bancada evangélica e integra o comitê da família. Disse ao Blog que não vai vender sua alma para se reeleger, nem pisar sobre ninguém para ser vice na chapa de Gladson Cameli (PP), mas espera ser reconhecido pelam luta em favor daquilo que chama de projeto do Reino de Deus. Esse Alan deputado, que tem bandeira, é pastor batista e jornalista de primeira linha no Acre e um ser humano preocupado com outras causas não menos importantes, como a luta anti-drogas e recuperação de dependentes químicos. Na foto, ele aparece compondo o time de futebol da TV Acre, onde já trabalhou. Alan é o primeiro agachado, da esquerda para a direita. Mas fica o registro: é bem melhor como repórter e deputado.

