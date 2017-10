Oficina de Atores do Brasil procura talentos e abre inscrições em Rio Branco

Formada por profissionais da Globo, a Oficina de Atores do Brasil chegou ao Acre e está em busca de talentos para a televisão, teatro e cinema. O curso terá duração de três meses e será ministrado por atores e atrizes que atuam nas novelas da TV Globo. As inscrições seguem abertas até o dia 20, e podem ser feitas no Via Verde Shopping.

Além da atuação, a Oficina vai além: quer capacitar os participantes para uma apresentação em público ou na frente das câmeras. E não importa a profissão, seja jornalista, advogado ou professor, o curso vai ensinar as técnicas de convencimento e o método de perder o medo do novo.

Quem comanda o projeto é o diretor de TV Léo Niklevis, que há 19 anos viaja pelo Brasil em busca de talentos para os projetos em que indica profissionais. Seja para a televisão ou para o teatro, o diretor é taxativo em dizer que sempre será necessário se capacitar, e nada melhor que fazer isso com a ajuda de quem está atuando na área e te larga experiência.

“A oficina propicia a você esse aprendizado. É um ambiente onde você vai te ro tamanho correto da cena, e vai exercitar isso. Para muita gente, sair da cadeira, da zona de conforme, e ir à cena na sala de aula, é um ‘Deus nos acuda’, então a gente vai ensinar a não agir assim, e aparecer bem melhor em público, se portar melhor”, explica.

Niklevis acredita que com a capacitação o Acre passará a ter um núcleo de profissionais qualificados para a atuação e também para a vida cotidiana. Para o diretor, é a chance que muitos acreanos têm de entrar nesse mercado tão competitivo que é o da teledramaturgia. Ele acredita que grandes empresas podem contratar acreanos.

“O objetivo maior é criar um núcleo de teledramaturgia. E por que não? Quando se tem necessidade de bons atores, e vem de lá alguns produtores de elenco, tem gente que já é selecionado. Só em ter um elenco, ainda que só para figuração, já é uma economia para o produtor que vai trazer o projeto e selecionar o elenco”, completa.

O ponto de inscrições fica no shopping de Rio Branco, ao lado da loja Centauro. É possível parcelas o valor da participação e as aulas ocorrerão em uma faculdade privada da capital.