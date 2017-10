No Dia das Crianças, PM-AC faz homenagem a filho de sargento morto ao evitar assalto em loja

Na página oficial no Facebook, a corporação destacou que a homenagem deixa claro que os policiais acolheram o pequeno. “A família dos nossos heróis também são a extensão da nossa corporação, porque se não cuidarmos do nosso futuro, seremos reféns da incerteza”.

A publicação emocionou os seguidores da página. O comandante do 3ª batalhão, tenente-coronel Edener Franco, disse que a ideia surgiu em parceria com a família do pequeno.

A gravação foi feita na quarta-feira (11) e o pequeno pôde passar um dia acompanhando a rotina dos policias e também conhecer como era o dia a dia do pai, que acabou morrendo para defender outras pessoas.

Um lanche também foi oferecido ao pequeno e à família dele. Tudo para que ele pudesse se sentir em casa.

“Cleiton foi um policial militar que morreu no combate e merece todos os elogios. Demos uma volta com o Hiago na viatura, fomos até o Bope, mostramos que tem outras unidades na Polícia Militar e fomos até onde o pai dele trabalhava, que era no 4º batalhão, no Universitário, onde, inclusive, nosso auditório é em homenagem ao sargento Cleiton”, explica.

O tenente-coronel disse ainda que a ação é uma forma de mostrar ao garoto que ele está acolhido e pode contar com a corporação. “A gente ainda faz parte da família policial”, enfatizou.

Família mostra uma das últimas fotos do pequeno ao lado do pai (Foto: Sidilene Lima/Arquivo pessoal )

A professora Sidilene Lima é tia do pequeno e diz que ele sonha em seguir a profissão do pai. Ela conta ainda que o garoto não para de falar sobre a experiência, que considera ter sido a melhor da sua vida.

“Ele fala assim: ‘tia, eu nunca tive um Dia das Crianças tão bom quanto esse. Foi o melhor, obrigada. O Hiago é calmo, ele não esquece o pai. No aniversário dele, o primeiro pedaço é do pai, ele é muito apegado. Então a gente tenta também não tá lembrando muito”, conta.

Sidilene diz ainda que a família teme pela profissão que o garoto parece já ter escolhido para seguir. “Sem querer manipular, a gente tenta convencer o Hiago a não ser policial, mas ele diz: ‘não, vocês não conseguem me convencer. Eu vou ser policial’”, conta.

Com um dia cercado de policiais, o pequeno também ganhou um certificado de policial militar por um dia.

Sonho do garoto é ser policial como o pai, conta a tia (Foto: Sidilene Lima/Arquivo pessoal )

Relembre

O sargento da Polícia Militar, Cleiton de Lima Aquino, foi baleado no dia 5 de setembro de 2013 quando evitou um assalto em uma loja de móveis e eletrodomésticos na Via Chico Mendes, em Rio Branco.