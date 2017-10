No AC, católicos comemoram 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida

As festividades iniciaram pela manhã e continuam durante a tarde. O Jornal do Acre 1ª edição mostrou detalhes sobre a celebração com entrevista do frei Renan Barros.

Barros fala que todo o país está em festa e que no Acre os fiéis também querem festejar a data com muito carinho, brotando do coração o sentimento de amor e devoção à santa. A programação iniciada pela manhã, conta com mais novidades para a tarde.

“A programação, graças a Deus, é vasta para celebrar a nossa mãe, porque celebrar a mãe é celebrar o filho, é celebrar Jesus. As 16h30min nós estaremos reunidos aqui no santuário, vamos nos concentrar para a procissão rumo ao Ginásio do Sesi. As 17 h no Ginásio do Sesi, nós teremos a santa missa com nosso bispo Dom Joaquim. Todo povo da nossa igreja que vem com coração, que vem com a vida para celebrar”, fala.