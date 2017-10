Motorista que atropelou menino em rodovia do AC pode ser indiciado por homicídio culposo, diz polícia

O motorista da caminhonete que atropelou e matou o adolescente Anderson Mendonça Moreira, de 12 anos, na noite de terça-feira (10), pode ser indiciado por homicídio culposo. O acidente ocorreu no km 17 da BR-364, município de Manoel Urbano, interior do Acre. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas morreu no hospital da cidade.