Menino de 8 anos que criou cinema gratuito arrecada brinquedos para crianças carentes em Rio Branco

Ação com entrega de brinquedos vai ocorrer na manhã desta quinta (12), Dia das Crianças, na Cidade do Povo. Evento também vai ter brincadeiras como pula-pula e corrida em sacos.

Após ter a iniciativa de criar o cinema gratuito para crianças carentes, o pequeno Rafael Kaweh, de oito anos, arrecada, por meio do Projeto Oportunidades, brinquedos que vão ser distribuidos nesta quinta-feira (12), na Cidade do Povo, em Rio Branco. A iniciativa pretender atender até 3 mil crianças. Ao G1, o assistente social Rafael Almeida relatou que o filho disse que além de brinquedos, não podem faltar brincadeiras como pula-pula e corrida de sacos.

“Sempre conversamos com ele [filho] e pedimos sugestões. Ele fica muito feliz e colabora bastante. O Rafael é uma criança muito especial, apesar dos seus poucos 8 anos de idade, tem uma maturidade elevada e um espírito social e solidário muito forte. Ele se emociona e sente prazer em ajudar alguém”, conta Almeida.

O evento é aberto e vai ser realizado na sede do projeto a partir de 7h30 até às 12h, na Rua Guajará, na Cidade do Povo, no Segundo Distrito da Capital, onde fica o ponto de coleta dos brinquedos doados. Os objetos podem ser entregues de segunda à sexta de 8h às 12 e de 14h às 18h.

O assistente social conta que essa é a maior atividade realizada pelo projeto. “Como a expectativa é atender um grande público, convidamos bastante voluntários para ajudar. O projeto não possui renda fixa, por isso que pedimos doações para podermos deixar o Dia das Crianças mais feliz para os pequenos que vivem em áreas carentes”, acrescentou.

Além de divertir as crianças, o projeto tem como objetivo, de acordo com Almeida, distanciar as crianças e adolescentes das drogas e prostituição.

“A emoção toma conta do nosso coração, quando a gente vê o crescimento do projeto, os amigos e voluntários sempre dispostos a contribuírem e centenas de pessoas sendo atendidas. Não teria outras palavras para expressar esse sentimento, pedimos que as pessoas doem e que levem seus filhos para participar”, finaliza.

Projeto quer atender pelo menos 3 mil pessoas no Dia das Crianças (Foto: Rafael Almeida/Arquivo Pessoal)