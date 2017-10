Justiça condena motociclista por dirigir embriagado e matar bebê de dois meses

A Justiça do Acre condenou um motociclista a pagar uma indenização de R$ 40 mil por atropelar e matar um bebê de dois meses enquanto dirigia embriado. A decisão, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, sentenciou o homem por danos morais.

Na condenação, a juíza Zenice Cardoso determinou que a indenização seja “de 2/3 do salário mínimo com vencimento a partir dos 18 anos da menor até os 25 anos, quando a fração será reduzida para 1/3 do salário mínimo vigente até os 65 anos da autora [a mãe]”.