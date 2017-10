Ibama apreende 500 m³ de madeira e veículos em terra indígena na divisa do Acre com o Amazonas

Conforme o Ibama, a área onde houve o flagrante do desmatamento é de ao menos 50 hectares. No entanto, a exploração da terra indígena pode chegar a 300 hectares. A operação deve embargar e multar ao menos 2 mil hectares da área. Ao todo, foram lavrados dez autos de infração no valor de R$ 300 mil.

Durante a operação, a equipe recebeu a informação de atividades madeireiras na terra indígena. Após uma incursão de surpresa no local, os agentes encontraram os veículos que foram encaminhados para Rio Branco e estão no pátio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC).

A ação ocorreu em Rondônia nas regiões de Ponta do Abunã, Vista Alegre, Extrema e Nova Califórnia. No Amazonas, as equipes fizeram uma varredura em Sul de Lábrea, Boca do Acre, Pauini e nas terras indígenas de Kaxararí. A operação contou com a participação 15 agentes do Ibama, seis policiais do Batalhão Ambiental do Amazonas, nove viaturas e um helicóptero.