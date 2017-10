Em 13 dias, carros-pipa fazem 388 viagens e levam mais de 7 milhões de litros de água para abastecer reservatório seco no Bujari

O município do Bujari enfrenta uma das piores crises hídricasda história e recebe, desde o dia 29 de setembro, o reforço de carros-pipa que levam água para encher o reservatório da cidade.

O diretor de Abastecimento das Cidades do Interior do Depasa, Davi Bussons, explica que as chuvas que ocorrem nos últimos dias que foram acompanhas de temporais e causaram estragos na capital, não foram suficientes para repor a água do reservatório. Por isso, a operação continua.

“O uso de caminhões-pipa vai continuar até que a situação seja normalizada. As pessoas continuam recebendo água a cada três dias. Acreditamos que a situação tende a normalizar com as chuvas, mas esse momento ainda é crítico”, explica.

Seca no Bujari

A cidade do Bujari, interior do Acre, passa por uma das maiores crises hídricas de sua história. Há quase 100 dias não chove o suficiente para que o abastecimento no município seja garantido à população.