Dona de casa procura ex. marido para dividir responsabilidades com filho menor de idade

A reportagem do sena online foi procurada nesta quarta – feira (11), pela dona de casa, Vanessa Sombra Ferreira de 32 anos de idade, residente no Bairro do Segundo Distrito, em busca de encontrar através do site o seu ex. marido por nome de João Pereira Barros, pai do menor, registrado, Pedro Sombra Barros de 15 anos.

Segundo ela, o menor vem enfrentando vários problemas com a justiça, e ela não está tendo condições físicas e financeiras para ajudar o filho, por este motivo tenta encontrar o pai do garoto, ela afirmou que não quer restabelecer o relacionamento, mais sim, dividir as responsabilidades do filho que é menor de idade e precisa do pai.

Caso você leitor conheça este senhor, entre em contato com ela pelo telefone 9960 18015 ou 9991 24074. As últimas notícias que Vanessa teve do mesmo ele estava na cidade de Senador Guiomar.

Da redação