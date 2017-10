Católicos celebram 300 anos de fé na Padroeira na basílica em Aparecida, SP

Católicos de todo país celebram o Dia da Padroeira, comemorado nesta quinta-feira (12), no Santuário Nacional em Aparecida (SP) – maior templo católico do país. Neste ano, a data marca o jubileu dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A expectativa da administração da basílica é receber cerca de 200 mil romeiros.