Após quase 5h desaparecida em mata, mulher é encontrada por trabalhadores de fazenda

Sandra Cristina entrou em uma densa mata após conseguir sair do Igarapé Redenção. Mulher foi achada na noite de quarta (11) com escoriações.

Após quase cinco horas, a mulher que desapareceu na mata após cair em um igarapé foi encontrada na noite de quarta-feira (11) por trabalhadores de uma fazenda. Sandra Cristina, de 31 anos, sumiu após conseguir sair do Igarapé Redenção, onde tinha caído, e entrado em uma mata densa no km 6 da AC-10, em Rio Branco. O Corpo de Bombeiros do Acre chegou a ser acionado para fazer o resgate.

“Ela foi encontrada por volta de 19h30 com escoriações da mata, mas com a saúde preservada. Supomos que ela saiu do rio desorientada, foi para a mata e ficou desaparecida durante a tarde e no início da noite”, contou o major do Corpo de Bombeiros Cláudio Falcão.

Ainda segundo o major, Sandra foi encontrada por trabalhadores de uma fazenda. Ele acrescentou que os bombeiros estavam retornando para o local do desaparecimento com equipamentos de buscas quando foram informados que a mulher havia sido achada.

“Foi atendida por familiares que estavam no local. Uma guarnição de mergulho foi para o local, mas foi detectado que ela não estava mais no igarapé, então, nossa equipe retornou para buscar equipamentos de busca e selva. No retorno para o local, fomos informados que ela havia sido encontrada por quatro pessoas da fazenda”, concluiu.

O G1 não conseguiu contato com a vítima, nem com a família dela.