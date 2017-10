Adolescente de 16 anos ê vítima de tentativa de homicídio

A tentativa de homicídio contra um adolescente de 16 anos aconteceu, na noite desta quarta-feira (10), no ramal da Castanheira, localizado na Rodovia AC 40, na região do 2° Distrito de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações o menor caminhava no ramal, quando dois homens em uma moto se aproximaram e começaram a efetuar tiros de arma de fogo contra o adolescente que fou atingindo no ombro e na região cervical.

Uma equipe de suporte avançado do SAMU socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

