VÍDEO: polícia chega ao contador do CV, que tenta fugir pelo telhado, é baleado e preso

Um homem que seria, segundo a polícia, responsável pela contabilidade da facção Comando Vermelho, trocou tiros, ficou ferido e acabou preso. A ocorrência aconteceu na manhã desta quarta-feira, no Residencial Rosalinda, onde o suspeito mora. A ação policial foi gravada em vídeo. O acusado aparece ensanguentado sobre o telhado da casa, enquanto os policiais vasculham o terreno e recolhem a arma usada pelo rapaz. Ele foi atingido no braço. Os militares resgataram o contador do CV, o imobilizaram e apreenderam a pistola que estava em seu poder. O delegado Robert Alencar, que comandou a operação, faz a narração da ocorrência. Ele diz que o bandido tentou fugir pelo telhado após verificar, por câmeras de segurança da casa, a aproximação da polícia. O suspeito está preso e será encaminhado ao presídio ainda nesta quarta-feira. Veja os vídeos abaixo

Relacionado