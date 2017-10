Veja o que abre e o que fecha em Rio Branco nesta quinta (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida

O atendimento nas repartições estaduais e do município de Rio Branco vai ser suspenso nesta quinta (12). A Prefeitura de Rio Branco decretou ponto facultativo na sexta (13) e os atendimentos só retornam na segunda (16), já o os órgãos do governo funcionam normalmente na sexta.

As Unidades de Pronto Atendimento (Upa) e Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) seguem funcionando normalmente, as demais unidades de saúde de Rio Branco serão fechadas na quinta. O Centro de Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp) e as delegacias funcionam normalmente no feriado.