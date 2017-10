Ufac sedia Seminário Internacional sobre Bambu

A Universidade Federal do Acre (Ufac) sedia o Seminário Internacional sobre Bambu, de 23 a 26 deste mês, no Teatro Universitário do campus-sede, em Rio Branco. Com o tema “Integrando Saberes, Potencializando Parcerias”, o evento visa reunir pesquisadores, técnicos, estudantes, organizações públicas e privadas, produtores, empresários e interessados pela cadeia produtiva da planta.

O seminário integra a programação da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia do Acre e vai receber personalidades nacionais e internacionais da Colômbia, China, Equador e Peru. Eles apresentarão informações sobre o bambu em seus respectivos países.

Na oportunidade, também serão divulgados resultados obtidos por projetos desenvolvidos com bambu em todo o Brasil, aprovados em edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), abrindo possibilidades para novas parcerias.

No último dia do evento, a programação conta com visitas técnicas exclusivas para convidados. Eles irão conhecer uma área de floresta com bambu nativo e trabalhos realizados no Instituto Senai de Tecnologias — Madeira e Móveis e na Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac). Ainda haverá o lançamento do livro “Bambus no Brasil: da Biologia à Tecnologia”.

Interessados em participar devem fazer sua inscrição pela internet, gratuitamente, no site www.embrapa.br/seminariobambu, no qual se obtém mais informações sobre o evento. Confira, também, a fanpage www.facebook.com/seminariobambu.

Realização

O seminário é um evento técnico-científico executado no âmbito do memorando de entendimento assinado entre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação do Brasil e o Ministério de Ciência e Tecnologia da República Popular da China para cooperação bilateral na área de desenvolvimento em bambu.

O evento é uma realização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Acre (Embrapa-AC), da Ufac, do CNPq, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação e do governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia.