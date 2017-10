Ufac realiza semana acadêmica de Medicina Veterinária

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realiza, de 16 a 20 deste mês, a 9ª Semana Acadêmica de Medicina Veterinária e o 4º Simpósio sobre Pesquisas em Sanidade e Produção Animal na Amazônia Ocidental. Os eventos ocorrem no Teatro Universitário, no campus-sede, em Rio Branco. Haverá participação de especialistas de várias áreas.

A Animalia, empresa júnior de Veterinária, e o Centro Acadêmico do curso estão na organização dos eventos. O diretor de Planejamento e Projetos da Animalia, estudante do 10º período, Rodrigo Gomes, lembrou que o evento é aberto e tem a expectativa de participação de estudantes do Acre e Rondônia.

“É o maior evento de Medicina Veterinária do Estado do Acre e trazemos grandes profissionais de diversas áreas e professores de outras universidades”, disse. “Juntamos com os profissionais locais e estudantes para realizarmos uma troca de experiências, com minicursos a preços acessíveis, o que ajuda a difundir o conhecimento e promover a capacitação para quem já atua na área.”

A programação dos eventos conta com palestras, mesas-redondas e diversos cursos teórico-práticos, como Acupuntura Veterinária, Produção Animal, Clínica Cirúrgica de Grandes Animais, entre outros. Os cursos, com abordagem clínica, são voltados para estudantes de Medicina Veterinária e profissionais da área; mas o curso de Manejo de Aves é aberto ao público em geral.

As inscrições para a 9º Semana Acadêmica de Medicina Veterinária estão abertas e devem ser feitas pelo endereço sistemas.ufac.br/sacavet.