Trêta na câmara: Railson defende o irmão deputado acusado de acabar com Pró-Saúde e detona Jackson Ramos: “acha que pode pisar na gente”

Os irmãos Raimundinho da Saúde (Podemos), deputado, e Railson Correia, vereador de Rio Branco, do mesmo partido, ensaiaram um racha com a base aliada ao PT, em discurso nervoso na sessão da Câmara Municipal, nesta quarta-feira. Correia iniciou sua fala acusando problemas estruturais na Baixada da Sobral, seu reduto eleitoral, e criticando a gestão Marcus Alexandre. “Não recebi um telefonema da prefeitura perguntando se estávamos precisando alguma coisa”, disse o vereador. Em seguida, Railson defendeu o deputado irmão, acusado pelo vereador Jackson Ramos (PT) de ser o maior responsável pelo fim do Pró-Saúde no Acre e, consequentemente, pela demissão de 1.800 trabalhadores.

“Eu nunca cheguei nesta tribuna pra ficar nervoso como estou agora. Estou vendo vereador querendo ser deputado. Querendo desmoralizar as pessoas achando que é amigo do governador. Querem desmoralizar a nossa família”, disse Railson, que disse pertencer a uma família “simples e honrada”. Segundo ele, empoderamento e poder “não é tudo”. Acha que pode pisar na gente. Ninguém vive às custas dessa turma não. O povo quer parlamentar que cobre, e não parlamentar que fala números mentirosos”, disse. Jackson Ramos ouviu