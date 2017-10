Trens homens quase morre afogado no igarapé fundo

Por volta de 18 horas desta terça feira 10/10, quando uma tragédia aconteceu na estrada do Quixadá km 02 no igarapé fundo , quando três homens quase morreram afogados.

Segundo informações o acidente aconteceu na ponte do igarapé fundo que esta sendo construída, no local devido a obra tem um desvio , e pó causa da forte chuva as águas estavam passando pó cima do desvio .

Segundo uma das vitima o senhor Pedro ferreira carnaúba de 34 anos ele, trafegava sentido Quixadá a rio branco e quando chegou no desvio vio que a água estava passando pó cima .

Segundo ele teria descido da caminhonete , logo em seguida dois homens passaram com suas motos no local .

Pedro então foi ate perto , da beira do barraco para vê se estava seguro para passa com o carro .

Foi ai que o barraco teria cedido e ele caiu dentro do igarapé .

Por sorte na hora avia outras pessoas querendo passa no local e quando viram ele cai dentro da água .

Dois homens pularam para salva ele , os três então começaram a se afoga mais , foram ajudados pelas outras pessoas .

Os três foram salvos , dois dos homens que pularam para salva Pedro tiveram de se socorridos pelo samu e lavados para a upa devido teria ficado com hipotermia.

Já o senhor Pedro ficou com algumas escoriações pelo rosto e pelos braços .

O corpo de bombeiro foram acionado e ao chega no local fizeram o isolamento do local , segundo eles somente quando as águas baixarem e que vai se pode ajeita o desvio para as pessoas poderem atravessa com segurança .

Os moradores do Quixadá estão revoltados segundo eles a obra da ponte já dura cerca de três meses .

E agora mais de 500 famílias ficaram isoladas , sem pode retira a produção .