Semana sobre ensino de Matemática ocorre na Ufac

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema “A Matemática Está em Tudo!”, ocorre na Universidade Federal do Acre (Ufac), no Núcleo de Interiorização e Educação a Distância (Niead) e no Centro de Convenções, de 23 a 29 deste mês. O evento é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Com o título Matemática no Ensino Fundamental: Uso das Ferramentas Alternativas,

das Novas Tecnologias e das Tecnologias Assistivas, o projeto conta com minicursos, mesas temáticas e relatos de experiência.

Interessados em participar devem se inscrever pela internet, no endereço eletrônico www.snct.com.br/, no qual podem ser verificados títulos das atividades, horários, vagas disponíveis, além da programação completa da semana.