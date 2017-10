Procon-AC notifica shopping de Rio Branco por aumento no valor do estacionamento

Tarifa foi reajustada para R$ 7 no último sábado (7). Procon quer justificativas plausíveis para aumento no valor.

A Diretoria de Defesa do Consumidor do Acre (Procon-AC) notificou, nesta terça-feira (10), o Via Verde Shopping, em Rio Branco. Na notificação, o órgão solicita que o empreendimento apresente justificativas, com embasamentos documentais, para o aumento do valor do estacionamento, que desde o último sábado (7) saiu de R$ 6 para R$ 7 por até quatro horas.

Por meio de nota, o Via Verde Shopping alegou que o acréscimo de R$ 1 veio após 15 meses sem acréscimo. O empreendimento disse ainda que nesse período foi “impactado pela inflação e dissídios trabalhistas ocorridas neste período”.

A direção afirmou ainda que, desde o fim de março deste ano, o shopping faz uma campanha de isenção no estacionamento durante o horário de almoço.

“O Via Verde Shopping tem investido na infraestrutura do empreendimento e na modernização do estacionamento para tornar a experiência dos clientes ainda melhor”, destacou a nota.

O objetivo do Procon, no entanto, é verificar se o reajuste não descumpre as normas do Código de Defesa do Consumidor e configura prática de abuso contra os clientes.

Para isso, as planilhas de custos do estabelecimento comercial e uma justificativa escrita foram solicitadas para comprovar os argumentos do aumento. O prazo para que o Via Verde Shopping atenda a solicitação é de cinco dias.

“O consumidor não pode pagar um valor excedente a realidade. A gente tá cobrando do shopping que justifique o porquê do aumento e envie suas planilhas. Antes do aumento o valor cobrado no estacionamento já era considerável. Agora, depois disso, o preço ficou ainda mais inacessível ao consumidor. Esse preço é considerado bem elevado”, explica Diego Rodrigues, diretor do Procon-AC.

Caso o estabelecimento comercial não atenda a solicitação no prazo estabelecido, sanções previstas no Código do Consumidor serão aplicadas. A mesma medida vai ser adotada se os argumentos apresentados não forem plausíveis.

“A previsão de autuação é de multa, que será calculada com base no rendimento anual do shopping, e notificação para adequações”, destaca Rodrigues.