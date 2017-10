Presidente do TCE visita melhorias de ramais com prefeito Tião Flores

O prefeito Tião Flores, aproveitando a agenda do presidente do Tribunal de Contas do estado Sr. Valmir Ribeiro, ao qual está realizando o 3° encontro do Tribunal de contas com os prefeitos e vereadores do alto acre em Epitaciolândia. Convidou o Conselheiro para fazer uma visita nos ramais que foram e estão sendo recuperados.

Na oportunidade foram visitados os ramais que já foram recuperados, entrando pela estrada velha e chegando ao ramal do Prata, onde atualmente está acampada a equipe de campo da prefeitura, o Presidente do TCE, o Prefeito e toda equipe almoçaram juntos no acampamento.

O presidente do TCE, Sr. Valmir Ribeiro, falou da satisfação em visitar os ramais de Epitaciolândia, “é a segunda vez que venho fazer essas visitas com o prefeito e cada vez fico mais feliz, pois os ramais estão cada vez melhores, uma atitude louvável do Tião, queria eu ser prefeito um dia para fazer o que o Flores está fazendo.”

O prefeito Tião Flores, agradeceu ao presidente Valmir Ribeiro, “queremos agradecer em nome do povo de Epitaciolândia, hoje temos o prazer de receber o presidente da corte de contas do estado em nossos ramais, vendo de perto como a prefeitura está aplicando os recursos públicos.”

Vídeo reportagem: