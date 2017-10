Prefeitura e Aleac decretam ponto facultativo com retorno na segunda (16); Estado retorna na sexta (13)

A Prefeitura de Rio Branco decretou nesta quarta-feira, 11, ponto facultativo na sexta-feira, 13, por meio do Decreto Nº 1.868, que estendendo o recesso dos atendimentos públicos municipais. Na segunda-feira, 16, as atividades retornam à sua normalidade. A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) também estabeleceu ponto facultativo na sexta (13).

Quem precisar de atenção médica pode ficar despreocupado, pois segundo a assessoria da prefeitura de Rio Branco, as Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) e Centros de Saúde mantém o atendimento normal na sexta-feira.

Já nos setores do Governo do Estado e demais autarquias, o feriado da Padroeira do Brasil não será prolongado. Na sexta (13) segue normal.

Na quinta (12), a Organização das Centrais de Atendimento (OCA) de Rio Branco e Xapuri e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), assim como as demais repartições públicas, terão o atendimento interrompido retomando às atividades na sexta-feira, 13. O mesmo ocorre com as instituições financeiras e Correios.