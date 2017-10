Polícia Militar realiza Primeiro Curso Internacional de Condutores de Cães de Faro

A Companhia de Operações com Cães (COC) realizou na manhã desta quarta-feira, 11, no auditório do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), a aula inaugural do Primeiro Curso Internacional de Condutores de Cães de Faro. O evento reúne diversas instituições da segurança pública.

Com a duração de 30 dias, o curso tem por objetivo capacitar os operadores para a utilização de cães farejadores em situações de detecção de armas, produtos entorpecentes e explosivos. Ao todo, 15 agentes da segurança pública farão o curso.

Além de policiais militares da capital e do interior do Estado, também participam das instruções representantes da Polícia Peruana, policiais federais e rodoviários federais, policiais civis e agentes penitenciários. O curso será ministrado por instrutores altamente capacitados, formados fora do Estado.

O capitão Oscar Sosa Ramirez, da Polícia Peruana, diz que se sente muito grato pela integração entre as polícias do Brasil e Peru. “O curso vai servir muito para ambas as sociedades, brasileira e peruana, no trabalho contra a delinquência e o narcotráfico, tanto no Departamento de Madre de Dios quanto no Acre”.

“Essa abertura que se faz para outras forças de segurança, tanto no Brasil como no Peru, é uma aliança na luta contra o narcotráfico. E não há como falar em melhoria no combate às drogas e armas na fronteira sem falar no policiamento com cães. Com certeza, esse será o primeiro de muitos cursos”, afirma o comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Júlio César dos Santos.

Na solenidade estiveram presentes várias autoridades, entre elas o Secretário de Segurança Pública, delegado Emylson Farias, o coronel Sousa Filho, Comandante do BOPE, e o coronel da reserva, Glayson Dantas, Coordenador de Integração Operacional de Fronteira.