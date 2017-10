Polícia Civil deflagra operação e prende 17 pessoas acusadas de crimes contra crianças e adolescentes

13 mandados de prisão foram cumpridos, duas apreensões de menores e duas prisões em flagrante por trafico

Aconteceu na manhã desta quarta-feira (11) a apresentação dos resultados da terceira fase da Operação “Infância Protegida”, que vem sendo deflagrada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). No total, 17 pessoas em conflito com a lei foram presas.

A operação vem sendo realizada desde a última segunda-feira (9) e tinha como foco principal prender pessoas com sentença condenatória pelos crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente.

De acordo com a delegada responsável pela operação, Elenice Frez, foram 13 mandados de prisão cumpridos, duas apreensões de menores envolvidos em crimes contra a vida e duas prisões em flagrante por crime de tráfico de drogas.

“As operações são ininterruptas, mas, diante da aproximação do dia em alusão às Crianças e o adolescente, a gente procura dar um maior empenho e trabalhar com maior afinco para prender e tirar de circulação essas pessoas em conflito com a lei”, disse a delegada.