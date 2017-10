Polícia Civil cumpre mandado e prende integrante de organização criminosa em Rio Branco

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira, 11, em uma casa localizada no Residencial Rosa Linda, região do Segundo Distrito da capital, Luan da Silva de Carvalho, 27, acusado de integrar uma organização criminosa e sua esposa Thayane Eloise Nascimento da Silva, 28, pelo crime de calúnia qualificada.

No momento da ação policial, o investigado reagiu a prisão subindo no telhado da residência e disparando tiros contra os policiais. Luan foi neutralizado com um disparo que atingiu o braço e foi conduzido ao Pronto Socorro para receber atendimento médico. Sua esposa foi presa após invadir a unidade hospitalar e proferir calunias e palavras de baixo calão contra os policiais.

Além da arma de fogo, foi encontrado dentro da residência, cocaína, munição e câmeras de monitoramento que eram usadas para identificar a chegada da policia. O acusado é o principal responsável pela contabilidade da organização a qual faz parte, além de comercialização de entorpecente.

De acordo com o delegado Roberth Alencar, Luan é participante de uma determinada organização criminosa, possui extensa ficha criminal e também é investigado por ter participação em outros crimes.

“Através de um trabalho minucioso de investigação, conseguimos identificar e localizar esse individuo que por sua vez já tem um extensa ficha criminal e veio a reagir contra os policiais no memento de sua prisão. Temos provas que apontam o acusado no cometimento do crime de tráfico de drogas”, disse Roberth Alencar.

Além do crime de tráfico de drogas, Luan também responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e homicídio tentado. Após receber alta hospitalar, o acusado será encaminhado ao presídio sendo colocado à disposição da justiça.