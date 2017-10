Para aumentar vendas, comércio em Cruzeiro do Sul segue expediente normal durante feriado

O presidente da Associação dos Microemmpresários de Cruzeiro do Sul, Elson Costa, disse que o comércio vai abrir normalmente no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Ele acredita que muitos pais deixaram para comprar o presente da garotada na última hora.

Com isso a expectativa é de lojas lotadas durante o feriado de quinta-feira (12). Muitas lojas estão com estoque de presentes e brinquedos para atender a todos os gostos.

“Até o momento as vendas se assemelham as do ano passado. Mas, estou esperando um movimento maior este ano. A economia reagiu e na quinta feira abriremos durante todo o dia para atender o público. Muitos pais deixam sempre para vir as compras no dia para trazer seus filhos. Em nossa loja temos descontos para pagamentos em dinheiro e cartão de débito e oferecemos parcelamentos”, diz.