Pai fala sobre desespero após desvio de terra romper e filhos serem arrastados por correnteza de igarapé em Rio Branco

O pintor Antônio Rodrigues da Silva relatou os momentos de desespero que passou ao saber que os filhos haviam sido arrastados pela correnteza do Igarapé Fundo na terça-feira (10). Um desvio de terra sobre o manancial, no quilômetro 1 da Estrada do Quixadá, rompeu após uma forte chuva que ocorreu em Rio Branco no início da noite. O local passou por reparos e, na manhã desta quarta-feira (11), foi liberado.