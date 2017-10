Para apostar na Mega-Sena, os interessados devem comparecer às casas lotéricas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio

Quem acertar as seis dezenas do sorteio 1.976 da Mega-Sena nesta quarta-feira (11) poderá levar para casa um prêmio de R$ 3 milhões. O sorteio acontece em Chapecó, Santa Catarina, às 20h (horário de Brasília).

Para apostar na Mega-Sena, os interessados devem comparecer às casas lotéricas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima custa R$ 3,50.