Mais duas armas de fogo são apreendidas em Sena pelas polícias Civil e Militar

Uma ação conjunta desencadeada pelas Polícias Civil e Militar de Sena na manhã desta terça-feira, 10, resultou em mais duas apreensões de armas de fogo. As ocorrências se processaram em Bairros distintos do município.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, um dos flagrantes se deu no Bairro Segundo Distrito, ocasião em que um Rifle calibre 22 foi apreendido. O outro caso ocorreu no Bairro Ana Vieira. Por lá, os policiais estavam cumprindo um mandado de prisão e findaram apreendendo uma escopeta em perfeito estado de uso e certa quantidade de entorpecente.

De acordo com o Major Casagrande, comandante da PM em Sena, já são mais de 150 armas de fogo apreendidas somente neste ano no vale do Iaco, número este que bate todos os recordes em comparação com o mesmo período de anos anteriores.

Os envolvidos nos flagrantes de hoje foram encaminhados para a Unidade de Segurança Pública, onde todas as providências devidas estão sendo tomadas.