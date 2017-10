Justiça nega habeas corpus a ex-prefeito de Brasileia preso em operação da PF que investiga fraude em licitações

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) negou o pedido de habeas corpus ao ex-prefeito de Brasileia Aldemir Lopes. A decisão da Justiça foi publicada no último dia 3 de outubro no Diário da Justiça Eletrônico, mas divulgada pelo TJ-AC somente nesta terça-feira (10). Lopes foi preso preventivamente no dia 13 de setembro quando foi deflagrada a 4ª fase da Operação Labor que investiga fraude em licitações.