ISSO É QUE É TRANSPARÊNCIA Prefeito leva conselheiro para ver obras

O prefeito de Epitaciolândia, João Sebastião Flores (PSB), é tipo gato escaldado com medo de água fria, pelo menos em relação a transparência na sua gestão. Uma das medidas adotadas por ele é não freqüentar a sala da Comissão de Licitação. “Não quero saber o que acontece lá, não quero saber quais empresários participam das disputas. Meu interesse é fiscalizar os serviços para que aconteça como a gente planeja”, justifica.

Mas essa semana ele tomou uma medida extrema de transparência. Aproveitou a estada do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valmir Ribeiro, em sua cidade, para levá-lo nas obras mais importantes, entre elas a recuperação de ramais. O conselheiro topou e os dois fiscalizaram quase tudo. “Melhor ele vê com os olhos dele do que se basear em relatórios”, disse o prefeito Flores.

Isso é que é transparência.