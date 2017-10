Homem armado rende funcionários e leva cerca de R$ 800 de distribuidora em Cruzeiro do Sul

A câmera de segurança de uma distribuidora, na Várzea, em Cruzeiro do Sul filmou a ação de um homem armado que rendeu funcionários e levou cerca de R$ 800. Além do dinheiro, o homem também levou os celulares e anéis das vítimas. Nas imagens, é possível ver que o homem chega sozinho e fala com uma das funcionárias.