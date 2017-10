Falta de atendimento a criança com deficiência visual em escola de Acrelândia é alvo de investigação do MP

A ausência de profissional capacitado na escola Novo Horizonte, em Acrelândia, para atender uma criança com deficiência visual vai ser investigada pelo Ministério Público do Acre (MP-AC).

O órgão instaurou um inquérito civil público, assinado pelo promotor de Justiça Teotônio Rodrigues Soares Júnior e publicado nesta quarta-feira (11), para averiguar as causas pela não oferta do serviço.

O G1 entrou em contato com as secretarias Municipal de Educação de Acrelândia e Estadual de Educação e Esporte (SEE), mas não obteve retorno até esta publicação.