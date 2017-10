Criminosos queimam carro de policial federal após fazê-lo refém em assalto na Capital

O veículo foi encontrado na madrugada desta quarta-feira, abandonado na Estrada do Quixadá completamente queimado

O fato aconteceu na noite de terça-feira (10), nas proximidades de uma farmácia localizada ao lado do Pronto Socorro de Rio Branco. Dois homens armados renderam o policial de 29 anos, que foi feito refém e depois teve sua arma e seu veículo roubado.

A redação tentou entrar em contato com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, mas não conseguimos acesso ao Boletim de Ocorrências até a publicação desta matéria, porém, a assessoria da Polícia Federal confirmou o ocorrido e informou que o policial não saiu ferido na ação.

Os criminosos após rendê-lo, ficaram rodando com ele no carro e o liberaram no mesmo bairro, ficando com o veículo e a arma modelo Glock da vítima.

O veículo foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (11), abandonado na Estrada do Quixadá completamente queimado. Os criminosos fugiram levando somente a arma.